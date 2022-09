Orange: déploiement des solutions 5G SA information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 11:16

(CercleFinance.com) - Orange Belgium déploie, en collaboration avec ses partenaires Ericsson, Nokia et Oracle, un réseau 5G central et autonome (stand-alone) sur une architecture cloud-native.



Le réseau 5G central et autonome d'Orange Belgium sur une architecture cloud-native permet le découpage du réseau ('network slicing'), une fonctionnalité du réseau grâce à laquelle chaque tranche est indépendante et dispose de ses propres ressources.



La 5G SA accroît la résilience du réseau et le contrôle de la qualité du service pour les applications professionnelles.



' Le déploiement des solutions 5G SA chez Orange Belgium ouvre la porte au développement futur de services à valeur ajoutée, à la demande et sur mesure pour les marchés de consommation et les services de l'industrie 4.0 tels que l'Enhanced Mobile Broadband (eMBB), les Ultra Reliable and Low Latency Communications (URLLC) et les Massive Machine-Type Communications (mMTC) ' indique le groupe.