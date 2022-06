Orange: déploie un système d'antennes Ericsson en Egypte information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 09:56

(CercleFinance.com) - Après avoir obtenu le spectre de réseau de 2600 MHz en Egypte, Orange Egype annonce le déploiement d'un système d'antennes Ericsson afin de construire ce réseau de 2600MHz et améliorer la couverture, la capacité et le débit Internet dans le pays.



'Les résidents égyptiens devenant de plus en plus dépendants de la technologie et des communications mobiles, il devenait crucial de disposer d'un réseau optimal offrant des vitesses ultrarapides et répondant aux demandes des utilisateurs', analyse Ayman Amiri, Chief Technology Officer d'Orange Egypt.



' Le système d'antennes est un pilier fondamental de l'infrastructure réseau d'un opérateur et revêt une importance vitale pour garantir des communications réseau de qualité' souligne Mathias Johansson, vice-président et responsable d'Ericsson Arabie saoudite et Égypte.



Selon Ericsson, ce système d'antennes constitue une solution optimisée de bout en bout qui améliorera considérablement les performances du réseau dans le pays.