Orange: déploie la 5G sur une future ligne du Grand Paris

(CercleFinance.com) - Orange fait que Totem, filiale TowerCo d'Orange, a débuté le déploiement de la 5G dans les tunnels de la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express.



D'ici fin 2025, Totem devrait avoir intégralement connecté le parcours de la ligne 15 Sud, en faisant la première ligne du Grand Paris Express intégralement connectée en 5G. Et permettant à tous les opérateurs de connecter les voyageurs dans les trains et sur les quais de la future ligne.



Thierry Papin, président de TotemFrance,a déclaré : ' La connectivité dans les lieux clos est un enjeu prioritaire pour les acteurs de la mobilité. Le déploiement opérationnel de la 5G par Totem dans les tunnels et gares de la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express est un projet industriel de grande envergure'.





