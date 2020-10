Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange dépasse les attentes au T3, augmente l'acompte sur dividende Reuters • 29/10/2020 à 07:53









PARIS, 28 octobre (Reuters) - Orange ORAN.PA a annoncé jeudi avoir enregistré une baisse de 0,4% au troisième trimestre de son Ebitdaal ("Ebitda after leases"), principal indicateur de sa rentabilité, battant l'estimation du marché grâce aux revenus issus des cofinancements du réseau fibre en France. L'EBITDAaL du groupe est tombé à 3,58 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce chiffre est légèrement supérieur à la moyenne des 19 estimations d'analystes compilées par le groupe, qui prévoyait une baisse de 0,6%. Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 0,8% à 10,6 milliards d'euros, battant également le consensus. Orange, qui a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, a indiqué que son conseil d'administration soutenait le retour du dividende à 0,70 euro par action au titre de l'année 2020, "au vu des résultats du troisième trimestre et de la confiance dans l'atteinte de notre objectif de cash-flow organique pour l'année 2020". Le groupe a indiqué qu'il verserait un acompte sur dividende de 0,40 euro par action en numéraire, soit une hausse de 0,10 euro par rapport au montant annoncé en juillet. (Mathieu Rosemain, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +5.04%