Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : départ du PDG d'ici fin janvier information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce le départ de son PDG Stéphane Richard à la suite de la décision de la cour d'appel de Paris, départ qui sera effectif à compter de la mise en place d'une nouvelle gouvernance et au plus tard le 31 janvier 2022. Stéphane Richard continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la date de son départ. Le conseil d'administration poursuit le processus de recherche engagé depuis quelques mois, afin de mettre en place la nouvelle gouvernance du groupe de télécommunications.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris 0.00%