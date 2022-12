Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: départ du DGD finance prévu en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - Orange annonce le départ de Ramon Fernandez, directeur général délégué finance, performance et développement, à la fin du premier trimestre 2023, pour 'relever de nouveaux défis professionnels à l'extérieur du groupe'.



D'ici son départ, il continuera à assurer pleinement ses fonctions actuelles au sein du comité exécutif, et poursuivra ainsi son travail notamment sur la préparation du prochain plan stratégique. Son successeur sera annoncé dans les prochaines semaines.



Ramon Fernandez a rejoint l'opérateur télécoms le 1er septembre 2014 en tant que directeur général adjoint en charge des finances et de la stratégie, après avoir été, depuis mars 2009, directeur général du Trésor Français.





