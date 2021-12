Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: départ du DG d'Orange Business Services information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 15:04









(CercleFinance.com) - Orange annonce le départ, le 17 janvier, du directeur général d'Orange Business Services, Helmut Reisinger. Une période d'intérim sera assurée par Aliette Mousnier-Lompré, directrice des opérations et du service client, jusqu'à la nomination de son successeur.



Après quatorze ans chez Orange Business Services, Helmut Reisinger a souhaité poursuivre d'autres opportunités professionnelles en dehors du groupe de télécommunications. Il exerçait les fonctions de directeur général d'Orange Business Services depuis 2018.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.07%