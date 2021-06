ORANGE dégradé par Barclays

A l'international, Iliad a poursuivi son expansion européenne : après l'Italie et l'Irlande, la maison mère de Free a investi la Pologne, s'affirmant ainsi comme le sixième opérateur européen.

Toujours ur le marché national, Iliad (maison mère de Free) souhaite conquérir le segment des entreprises, actuellement dominé par Orange et SFR. Le groupe détient Scaleway, un acteur du cloud, ce qui lui permet de se positionner sur ce segment.

Free a décidé de proposer des forfaits 5G au même prix que la 4G, tout en offrant une large couverture du territoire. Avec des tarifs agressifs et une couverture de 40% de la population, il réplique la stratégie qui avait été gagnante dans la 4G.

(AOF) - Barclays a dégradé sa recommandation sur le titre Orange, passant de Pondération en ligne à Sous-pondérer, avec un objectif de cours de 9,5 euros, contre 11,5 auparavant. La banque britannique estime que l'environnement concurrentiel en France sur le marché des télécoms pourrait de nouveau se détériorer, amputant la croissance. Orange serait le plus exposé à ce phénomène et Barclays considère que ses revenus/EBITDA en France devraient décliner au cours des trois à cinq prochaines années.

