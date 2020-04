Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : débloque 3 millions pour lutter contre le Covid-19 Cercle Finance • 01/04/2020 à 16:14









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le groupe Orange annonce avoir doté sa Fondation d'un fonds exceptionnel de 3 millions d'euros. 'Cette somme est destinée à soutenir des actions de prévention, de protection ou de soins, et à fournir du matériel de première nécessité dans tous les pays où le Groupe est présent', explique Orange. Ces fonds s'ajoutent aux 5 millions d'euros de contributions déjà engagés par les Fondations Orange et les filiales du groupe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -2.33%