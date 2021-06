Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : de retour sous 10E, pas de signe de rebond Cercle Finance • 23/06/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - Orange est de retour sous 10E, pas de signe de rebond en vue pour l'instant, il va sans doute falloir attendre le test du double plancher des 9,55E des 25 janvier et 26 février pour observer un ramassage. Rappel: un dividende de 1E a été détaché le 15 juin, la cassure des 10,23E ne constituait donc pas un vrai signal d'alerte à la baisse.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.38%