ORANGE crée une nouvel opérateur de fibre optique avec la Banque des Territoires, CNP et EDF

(AOF) - Orange a annoncé la création d'Orange Concessions en partenariat avec La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest. Avec plus de 4,5 millions de prises FTTH, Orange Concessions sera le premier opérateur de réseaux fibre en zone rural en France. Les trois partenaires de l'opérateur télécoms détiendront 50% de son capital et un co-contrôle, ce qui valorise Orange Concessions à 2,675 milliards d'euros. Orange disposera d'une option d'achat à terme lui permettant de prendre le contrôle et de consolider sa filiale.

Cette transaction permettra à Orange de soutenir son ambition dans les réseaux d'initiative publique tout en partageant l'effort d'investissement. Orange Concessions deviendra ainsi le premier opérateur en France des réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné (FTTH) déployés et opérés pour le compte des collectivités territoriales.

Les réseaux opérés par Orange Concessions pour le compte des collectivités territoriales sont ouverts à l'ensemble des opérateurs. Le déploiement et la maintenance de la fibre resteront assurés par Orange. Sur le terrain, l'engagement et la mobilisation des équipes se poursuivront en partenariat avec les collectivités.