Orange : création d'une coentreprise pour la fibre en Pologne

(CercleFinance.com) - Orange fait part de la création par sa filiale polonaise d'une FiberCo détenu à 50/50 avec APG pour 'soutenir le déploiement de la fibre optique en Pologne, dans les zones où l'accès aux infrastructures à très haut débit est limité ou inexistant'. La FiberCo inclura 2,4 millions de lignes dont 1,7 million à déployer au cours des cinq prochaines années. Ce projet permettra à Orange Polska de poursuivre sa stratégie ambitieuse de déploiement de la fibre optique en partageant ses coûts d'investissement. Cette transaction valorise la coentreprise à 605 millions d'euros. Dans ce cadre, Orange Polska percevra d'APG un montant de 1374 millions de zlotys (303 millions d'euros), dont 65% sera versé au closing, le solde entre 2022 et 2026 selon l'avancée du déploiement.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris 0.00%