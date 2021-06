Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : création d'un accélérateur de startups, Futur4care Cercle Finance • 10/06/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Sanofi, Capgemini, Generali et Orange annoncent la création de Future4care, une société présentée comme ' un accélérateur de startups '. Son ambition ? Le développement rapide de solutions en e-santé et leur mise à disposition sur le marché, au bénéfice des patients et des professionnels de santé notamment. Les acteurs de la santé et du monde scientifique et académique, seront associés à la démarche, promettent les partenaires : hôpitaux, établissements de santé, grandes écoles, universités, associations de patients... Future4care proposera par ailleurs des programmes de conférences, réalisera une veille constante des nouvelles technologies et usages, et mettra en relation les membres de la Communauté avec des experts externes. 'En hébergeant les salariés de chaque startup, le BioPark de Future4care doit devenir le hub européen qui incarne le progrès en santé digitale', préviennent les quatre co-créateurs.

