ORANGE coopère avec Deutsche Telekom afin d'optimiser les services IPX

(AOF) - Orange a annoncé que son entité Orange International Carriers coopère actuellement avec Deutsche Telekom Global Carrier concernant la mise en œuvre de démonstrations de faisabilité (proofs of concept, ou POC) qui amélioreront considérablement les services IPX (Internetwork Packet Exchange).

Ainsi, les deux structures réalisent actuellement des PoC (Proof of concept, ''démonstration de faisabilité'') concernant les ICP et les répartitions HUB IPX.

Le PoC ICP vise à établir et à valider les indicateurs de performance de bout en bout grâce à la technologie blockchain. '' L'idée consiste à faire en sorte que les fournisseurs IPX partagent dans une base de données commune les données reçues dans le cadre de la surveillance de leurs réseaux. Utiliser la technologie blockchain permettrait d'éliminer les problèmes concernant d'éventuelles manipulations ultérieures, dans la mesure où chaque transaction serait directement apparente. Les problèmes de confidentialité seraient également inexistants, car les données ne pourraient être consultées que par des exceptions '' précise le communiqué.

Le deuxième PoC concerne l'optimisation de l'architecture du système pour le peering régional. Le spécialiste des télécoms souligne que si les fournisseurs IPX acceptent de partager leurs données et donc d'utiliser l'interconnexion directe au lieu du routage domestique, le trafic de données IoT pourrait être considérablement accéléré. Aussi, '' cette initiative offrirait à toutes les parties concernées des avantages certains, en réduisant les coûts et en améliorant de façon significative la latence et le délai de transmission aller-retour '' ajoute le groupe.