Orange: contrat de quatre ans avec le ministère des armées information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 16:53

(CercleFinance.com) - Orange annonce que Orange Cyberdefense, spécialiste des services de cybersécurité en Europe, et CS GROUP, acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques ont remporté un marché de quatre ans pour assurer la sécurisation des systèmes d'information et de communication pour le ministère des armées.



Dans le contexte géopolitique actuel, la protection des données et des infrastructures est un enjeu majeur tant pour les entreprises que pour les Etats qui font face à des menaces croissantes. Plus précisément, Il s'agit également de relever les défis relatifs à la sécurisation des systèmes critiques souverains.



Le montant de ce marché, attribué par la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information de la Défense) est estimé entre 30 et 40 millions d'euros.