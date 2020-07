Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : contrat d'achat d'électricité avec Boralex Cercle Finance • 08/07/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Orange France annonce la signature d'un contrat d'achat d'électricité renouvelable (Corporate PPA) avec Boralex, pionnier des énergies renouvelables et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France. Ce dernier fournira à Orange 67 GWh/an d'électricité produite par les 26 éoliennes du parc d'Ally-Mercoeur (Auvergne Rhône-Alpes), parc d'une puissance installée de 39 MW. La mise en application de ce contrat, d'une durée de cinq ans, débutera le 1er janvier 2021. Lors de la présentation de son plan stratégique Engage 2025, l'opérateur télécoms s'est fixé pour objectif d'anticiper de 10 ans les objectifs de la GSMA en étant net zéro carbone d'ici 2040, malgré l'augmentation des données sur les réseaux.

