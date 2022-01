Orange : Christel Heydemann officiellement nommée directrice générale

(AOF) - Le Conseil d’administration d’Orange qui s'est réuni le 28 janvier a nommé Christel Heydemann en qualité de Directrice générale d’Orange à compter du 4 avril 2022. Afin de préserver la continuité des activités de l’entreprise et d’assurer une transition la plus efficace possible, le Conseil a demandé à Stéphane Richard de poursuivre son mandat de Président-Directeur général jusqu’à la prise de poste de Christel Heydemann.

Le Conseil ayant acté une dissociation des fonctions de Président et de Directeur général, Stéphane Richard continuera à l'arrivée de la nouvelle Directrice générale d'assurer les fonctions de Président non-exécutif jusqu'à l'arrivée d'un nouveau Président et au plus tard jusqu'au 19 mai 2022, date de l'Assemblée générale d'Orange.

