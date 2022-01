Orange: Christel Heydemann aurait également la préférence de l'Elysée

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Christel Heydemann, la directrice de Schneider Europe et administratrice d'Orange, serait la favorite de l'Elysée pour succéder à Stéphane Richard à la tête de l'opérateur de télécommunication, affirme ce matin le site de BFM Business. Selon le média, le conseil d'administration d'Orange soutiendrait plutôt Frank Boulben. La semaine passée, Les Echos avait révélé que Christel Heydemann était soutenue Bruno Le Maire.

