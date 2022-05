Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: choisi pour déployer la 5G sur la ligne 15 Sud information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 14:11









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé lundi avoir été choisi, par le biais de sa nouvelle filiale de tours mobiles Totem, en vue d'assurer la connectivité de la future ligne 15 Sud du Grand Paris.



La société indique avoir été retenue par la Société du Grand Paris (SGP) afin de déployer d'ici à 2025 un réseau mobile en intérieur sur l'ensemble de la ligne et assurer son exploitation jusqu'en 2035.



Ce projet doit permettre aux utilisateurs de la ligne de rester connectés en 5G de bout en bout, entre les futures stations du Pont de Sèvres (92) et de Noisy-Champs (93).



Aux termes de l'accord, Totem va devoir installer près de 1000 équipements actifs sur l'ensemble du parcours, qui doit compter 16 gares sur 33 km.



Créée fin 2021, Totem assure la gestion de plus de 26.000 pylônes, toits terrasses et autres sites en France et en Espagne.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.23%