Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : choisi par Getinge pour déployer le réseau SD-WAN Cercle Finance • 27/01/2021 à 12:42









(CercleFinance.com) - Orange indique que Getinge, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et systèmes de technologie médicale, a choisi Orange Business Services pour déployer son réseau SD-WAN. 'La solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services offre à Getinge une plus grande agilité pour venir en aide au secteur de la santé', indique Orange. La solutionFlexible SD-WANd'Orange connecte plus de 100 sites Getinge dans le monde, simplifiant ainsi la gestion et le fonctionnement de son infrastructure. De plus, le réseau offre une flexibilité, une évolutivité et une visibilité de bout en bout, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et client. Ce projet permet de soutenir les performances réseau de la multinationale suédoise, tout en renforçant la sécurité et en accompagnant sa stratégie cloud-first, précise Orange.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.41%