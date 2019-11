Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : cession d'Orange Niger finalisée Cercle Finance • 25/11/2019 à 07:50









(CercleFinance.com) - Conformément à l'accord signé en août dernier et suite à l'approbation des autorités compétentes, Orange annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité de sa participation de 95,5% dans Orange Niger à Zamani Com. La valeur de cette transaction reste confidentielle. Les services de l'entreprise continueront d'être commercialisés sous la marque Orange pendant une période de transition. La région Afrique et Moyen Orient reste une priorité stratégique pour le groupe. 'L'environnement de marché au Niger conduit Orange à prendre cette décision en toute responsabilité en privilégiant la continuité des activités au profit des clients, ainsi que la protection des intérêts des femmes et des hommes d'Orange Niger', explique-t-il.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.68%