Orange : cassure définitive du support 12,85E de mi-janvier

Cercle Finance • 04/02/2020 à 11:02









(CercleFinance.com) - Orange s'enfonce vers 12,6E, après ouverture d'un 'gap' sous 12,795E:le titre valide la cassure définitive du support 12,85E de mi-janvier et teste l'ex-zénith de la mi-juin 2014. En cas de poursuite de la correction, le prochain support ne serait autre que les 10,5E, plancher qui remonte à mi-octobre 2014.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.68%