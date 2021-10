Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : CA quasi-stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Orange affiche un chiffre d'affaires de 10,51 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en baisse de 0,4% sur un an à base comparable (-0,7% au total), léger recul qui s'explique essentiellement par les moindres cofinancements du réseau fibre reçus en France. Hors cofinancements, il serait en augmentation de 1,3%, tiré par les services de détail tandis que la progression des ventes d'équipements ralentit fortement (+2,1% après +27,5% au deuxième trimestre) après un effet rattrapage au trimestre précédent. L'EBITDAaL du groupe de télécommunications ressort à 3,55 milliards d'euros, en baisse de 0,7% en comparable (-1% au total). Hors cofinancements, il augmenterait de 4,5%, porté par la bonne performance commerciale et la baisse des coûts.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -3.26%