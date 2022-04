Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: CA de 10 582 ME au 1er trimestre (+0,7%) information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 07:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en hausse de 0,7% à 10 582 ME au 1er trimestre profitant de la croissance de l'Afrique & Moyen Orient (+8,7%). ' La croissance des services de détail est bien supérieure à la baisse des services aux opérateurs (Wholesale) ' indique le groupe.



' En France, l'accélération de la croissance des services de détail ne permet pas encore de compenser le déclin du Wholesale. Les revenus sont en léger recul de 0,7% '.



Le chiffre d'affaires de l'Espagne reste en repli de 4,6% mais les services de détail poursuivent leur amélioration. Les autres pays d'Europe sont stables.



L'EBITDAaL est en hausse de 1,0% à 2 620 ME sur le 1er trimestre. 'Cette performance conforte l'atteinte de l'objectif 2022 d'une progression entre 2,5% et 3% car la croissance accélèrera en fin d'année ' rajoute le groupe. L'eCAPEX est en baisse de 5,8% à 1 610 ME au premier trimestre.





