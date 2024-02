Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: Bruxelles approuve la co-entreprise en Espagne information fournie par Cercle Finance • 20/02/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Orange et Masmovil annoncent avoir reçu l'autorisation de la Commission européenne de regrouper leurs activités en Espagne, sous la forme d'une co-entreprise à parts égales, co-contrôlée, avec des droits de gouvernance égaux au niveau de l'entité combinée.



Cette co-entreprise desservira plus de 7,3 millions de clients de téléphonie fixe, plus de 30 millions de clients mobile et plus de 2,2 millions de clients TV et gérera d'importants actifs pour assurer la meilleure couverture nationale FTTH et 4G/5G.



Elle représentera un chiffre d'affaires estimé à plus de 7,4 milliards d'euros et un EBITDAaL de plus de 2,3 milliards avec une valeur d'entreprise atteignant 18,6 milliards d'euros et des synergies attendues de plus de 450 millions par an.



Comme remèdes proposés, les parties ont convenu de céder 60 MHz de fréquences à Digi et de proposer un accord d'itinérance national facultatif au prix du marché. Les conditions de clôture devraient être remplies d'ici la fin du premier trimestre 2024.





