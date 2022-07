Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: bientôt le re-test des 10E ? information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Orange reperd -2%, bientôt le re-test des 10E ?

La cassure du plancher des 10,25E du 8 mars semble préfigurer un retracement du plancher intraday des 9,9E du 7 mars, niveau qui coïncide avec l'ex-zénith du 23 juin et 23 novembre 2021.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.73%