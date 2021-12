Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: bien orienté avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 13:40









(CercleFinance.com) - Orange prend près de 3% sur fond de propos d'Oddo BHF qui reprend un suivi du titre de l'opérateur télécoms à 'surperformance' avec un objectif de cours de 11 euros, pointant 'au cours actuel, les multiples de valorisation les plus bas de son histoire'.



'Pour autant, nous pensons que la probabilité est forte, et donc attractive, qu'Orange entre dans un nouveau cycle en 2022 avec un changement d'équipe à la tête du groupe', juge l'analyste qui anticipe aussi le premier rebond des cash-flows opérationnels depuis 2010.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.55%