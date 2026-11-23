Orange Belgium annonce que sa filiale Orange NetCo prévoit d'étendre la couverture en fibre jusqu'aux locaux (Fiber-to-the-Premises, FTTP) à au moins deux tiers de la zone couverte par son réseau hybride fibre-coaxial (Hybrid Fiber Coaxial, HFC) à Bruxelles et en Wallonie d'ici 2040, tout en poursuivant la modernisation de son réseau HFC.

Cette extension combinera le déploiement de sa propre infrastructure en fibre et un accès potentiel aux réseaux de tiers. À court terme, Orange NetCo prévoit d'étendre sa couverture en fibre à Bruxelles et d'engager des déploiements dans la région liégeoise.

Ce déploiement s'appuiera sur la dernière innovation d'Orange dans le domaine de la fibre, le robot Harry Patcher. Installé dans des armoires de rue, celui-ci peut raccorder les clients à distance, localiser les coupures de fibre et vérifier les connexions, réduisant ainsi la nécessité d'interventions sur le terrain tout en améliorant la fiabilité du réseau.

Selon l'opérateur télécoms, cette initiative constitue une étape importante de sa stratégie à long terme visant à étendre l'accès à une connexion par fibre à très haut débit dans toute la Belgique, tout en poursuivant la modernisation de son réseau HFC afin d'en améliorer les performances, l'efficacité et la résilience.

Pour la réalisation de ce programme, Orange NetCo a reçu un engagement de BNP Paribas, qui financerait et détiendrait l'infrastructure en fibre, tandis qu'Orange NetCo bénéficierait d'un droit d'usage à long terme sur une période de 15 ans, avec la possibilité, à l'échéance, soit d'acquérir l'infrastructure, soit de prolonger ce droit d'usage.

Cet engagement prévoit une enveloppe de financement pouvant atteindre 800 MEUR, qui sera utilisée progressivement en fonction du rythme de déploiement de la fibre par Orange NetCo. Cette opération reste soumise à la signature des documents définitifs, attendue au 1er trimestre 2027.