Orange Belgium: relève ses prévisions sur l'année

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total est ressorti à 977,6 millions d'euros au 1er semestre 2024, soit une amélioration de +2,5 % attribuable principalement à l'augmentation des services facturés au client.



La base clients mobiles postpayés s'est accrue de 74 000 contrats portant le nombre total d'abonnés à 3,4 millions (+4,5 % en glissement annuel).



La base clients câble s'est inscrite en hausse de 18 000 contrats, s'établissant à plus de 1 million de clients à la clôture de la période (+4,5 % en glissement annuel).



L'EBITDAaL a connu une progression de +13,9 %, porté par la progression du chiffre d'affaires des services, et par la contribution élevée des synergies notamment la migration des clients mobiles de VOO vers le réseau Orange.



Les eCapex ont progressé de +7,2 % à 180,1 millions d'euros, ce qui est principalement attribuable aux plans de déploiement des réseaux mobile et fixe.



'Nous sommes maintenant confiants que nous améliorerons nos prévisions pour l'EBITDAaL et dépasserons légèrement 535 millions d'euros pour l'année (précédemment entre 515 et 535 millions d'euros), tout en respectant également nos objectifs de capex (entre 365 et 385 millions d'euros)' a déclaré Antoine Chouc, Chief Financial Officer.





