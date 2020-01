Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : partenariat d'innovation pour la 5G Cercle Finance • 22/01/2020 à 14:09









(CercleFinance.com) - Orange Belgium annonce accueillir une première vague de partenaires industriels dans le cadre de l'Orange Industry 4.0 Campus pour entreprises, à savoir le port d'Anvers, l'entreprise chimique Borealis et le fabricant de polymères de haute technologie Covestro. Ils ont décidé d'innover ensemble sur des applications réelles, en utilisant le potentiel de la 5G activée dans le pôle de test d'Orange Belgium, pour bénéficier d'une connectivité dédiée et d'une garantie de qualité de service nécessaire pour leurs applications spécifiques. Un sommet spécial sera organisé en juin pour présenter les premières applications industrielles 4.0 à l'écosystème portuaire d'Anvers et à l'économie régionale et belge au sens large ainsi qu'à l'industrie des télécommunications.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles -0.20%