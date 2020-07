Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : nomination du nouveau CEO Cercle Finance • 07/07/2020 à 09:31









(CercleFinance.com) - Orange Belgium fait part de la nomination par son conseil d'administration de Xavier Pichon comme CEO à compter du 1er septembre, succédant à Michaël Trabbia qui deviendra alors chief technology and innovation officer d'Orange. Xavier Pichon compte 20 ans d'expérience comme membre du comité exécutif de grands groupes. Son dernier poste fut celui de directeur général adjoint d'Orange France, chargé des finances, de la stratégie, de la transformation et du développement.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles +0.27%