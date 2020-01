Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : nomination d'un nouveau CCO Cercle Finance • 07/01/2020 à 12:06









(CercleFinance.com) - Orange Belgium annonce ce jour que son Conseil d'administration a validé la nomination de Christophe Dujardin au poste de Chief Consumer Officer, à compter du 1er février 2020. 'Christophe Dujardin, 48 ans, affiche plus de 18 ans d'expérience dans les télécoms, la vente, les relations clients, la transformation et la finance. Christophe est un leader reconnu dans le secteur, avec un solide track-record sur le marché belge. Il occupait jusqu'à septembre 2019 la fonction de Consumer Sales Director de la Consumer Business Unit de Proximus', explique Orange Belgium. Il succède à Cristina Zanchi.

