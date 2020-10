Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : Nokia choisi pour le réseau radio mobile Cercle Finance • 09/10/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Orange Belgium indique avoir sélectionné Nokia pour mettre son réseau radio 2G/3G/4G existant entièrement à niveau d'ici à 2023, 'au terme d'un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers'. L'opérateur télécoms commencera également à déployer la 5G avec Nokia, ce qui se traduira par 'un réseau mobile à la pointe du progrès, au bénéfice de ses clients', et aidera Orange Belgium à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. Orange Luxembourg, une filiale d'Orange Belgium, annonce également avoir retenu l'équipementier finlandais pour le déploiement du réseau 5G au Luxembourg, de façon à offrir une connectivité optimale à ses clients.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles +1.54%