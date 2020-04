Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : hausse de 1,9% du CA trimestriel Cercle Finance • 23/04/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Orange Belgium affiche un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 333,9 millions d'euros au titre du premier trimestre, porté principalement par les services facturés aux clients (+4,6%) et les services convergents (+35,8%), qui compensent les services aux opérateurs (-2,1%). L'EBITDAaL croît de 7,6% en glissement annuel à 62,2 millions, grâce principalement à l'amélioration enregistrée par les services facturés au client, par l'activité câble et à la maîtrise des coûts liée à notre plan de transformation Bold Inside. Compte tenu du contexte actuel de forte incertitude, le conseil d'administration recommande à l'AGO de ne pas porter le dividende 2019 à 0,60 euro par action comme prévu initialement, mais de le maintenir à 0,50 euro.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles +1.34%