Orange Belgium en négociation exclusive avec Nethys

(AOF) - Orange Belgium, filiale d'Orange, est entré en négociation exclusive avec Nethys pour l'acquisition de 75 % du capital moins une action de VOO SAsur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital. VOO SA est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision.

Après 25 ans de présence d'Orange en Belgique, Orange Belgium pourrait, grâce à l'acquisition de VOO, se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.

La valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros our 100% du capital correspond à un multiple d'Ebitda avant synergies de 9,5 fois.

Orange Belgium, qui dispose d'un levier d'endettement aujourd'hui très faible, financerait cette opération par un accroissement de sa dette, grâce au soutien d'Orange SA.

