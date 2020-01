Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : décision de l'Autorité de la Concurrence Cercle Finance • 13/01/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Orange Belgium fait part de la décision de l'Autorité belge de la Concurrence, offrant au régulateur du marché télécom jusqu'au 16 mars 2020 de poursuivre son examen de l'accord de partage de réseau d'accès mobile avec Proximus. La filiale belge d'Orange note toutefois que l'Autorité reconnaît les retombées positives de l'accord et rejette la demande de son concurrent Telenet, de suspension de la coopération jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur le fond. La décision de l'Autorité doit donner à l'IBPT un délai supplémentaire pour étudier les derniers changements apportés aux termes de l'accord et pour vérifier que les engagements pris par Orange Belgium et Proximus sont respectés.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles 0.00%