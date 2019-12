Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgium : active un pôle de test 5G en Belgique Cercle Finance • 12/12/2019 à 11:56









(CercleFinance.com) - Orange Belgium, filiale d'Orange cotée à Bruxelles, annonce ce jeudi activer un pôle de test 5G pour entreprises en Belgique. 'En créant un pôle d'innovation ouvert, Orange Belgium pourra commencer à exploiter tout le potentiel de la technologie 5G sur des applications réelles, en collaboration avec des partenaires industriels. Grâce au réseau de test 5G déployé sur le campus, les partenaires pourront bénéficier d'une connectivité dédiée et de la garantie de qualité des services nécessaires pour les applications industrielles. Orange Belgium a choisi la région portuaire d'Anvers, connue pour son industrie et qui présente une large variété d'options de tests', explique Orange Belgium. Ce réseau de test 5G d'Orange Belgium est la première infrastructure réseau 5G stand-alone en Belgique à pouvoir être utilisée par des partenaires industriels.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles +0.10%