Orange Belgium : accord pour la diffusion de la Pro League

(CercleFinance.com) - Orange Belgium annonce avoir signé un accord avec Eleven Sports, portant sur la distribution de 3 nouvelles chaînes Eleven Sports dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League, dont la Jupiler Pro League. 'Orange Belgium devient ainsi le premier opérateur à signer un accord de distribution rendant la Jupiler Pro League disponible pour ses clients pour les 5 prochaines années', commente l'opérateur belge.

Valeurs associées ORANGE BE Euronext Bruxelles +0.69%