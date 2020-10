Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange Belgique choisit Nokia pour la 5G et l'ensemble de son réseau Reuters • 09/10/2020 à 07:33









PARIS, 9 octobre (Reuters) - Orange Belgique a choisi Nokia NOK1V.HE pour renouveler progressivement son réseau mobile existant et pour le déploiement de la 5G, a confirmé vendredi l'opérateur dans un communiqué. Orange Luxembourg a également retenu la marque finlandaise pour le déploiement de son réseau, précise-t-il dans un communiqué. La filiale belge d'Orange était soumise à de fortes pressions politiques pour se détourner de Huawei HWT.UL au profit de Nokia du fait des soupçons de liens entre l'équipementier chinois et Pékin, selon des sources proches du dossier. "Nokia a été sélectionné au terme d'un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers", dit-elle dans un communiqué. (Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris 0.00% NOKIA XETRA 0.00% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%