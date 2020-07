Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : bascule sous les 10E, vers un re-test des 9,4E Cercle Finance • 30/07/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Orange, une valeur jugée défensive, bascule sous les 10E et chute jusque vers 9,84E. Avec la cassure des 10,1/10E, le titre semble en route pour un retracement du plancher des 9,4E (clôture) du 16 mars, voir un re-test des 9E (règle du balancier après le récent pullback sous les 11E).

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -4.91%