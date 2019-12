Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : ajoute Google Pay aux services Orange Bank Cercle Finance • 11/12/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - Orange Bank annonce ce mercredi l'extension de sa coopération avec Wirecard, proposant désormais à tous les utilisateurs d'Android en France une solution de paiement mobile avec Google Pay. 'Grâce à Wirecard, Orange Bank s'est déjà imposée comme le leader du marché des paiements mobiles en France - 17% de ces paiements ont été effectués via l'application Orange Bank en 2018 . L'ajout de Google Pay devrait augmenter ce pourcentage de manière significative', estime Orange, qui pense que 200.000 de ses utilisateurs Android actuels pourraient activer ce service.

