Orange: adopte un plan de sobriété énergétique pour l'hiver

(CercleFinance.com) - Orange annonce aujourd'hui que son plan de sobriété énergétique est activé afin de contribuer aux objectifs de réduction de la consommation d'électricité en France.



Lors des pics de consommation, Orange prévoit d'effacer 5 à 10% de sa consommation électrique instantanée durant une heure par jour.



Le passage sur batteries électriques de plusieurs milliers d'installations du réseau fixe permettra ainsi d'économiser jusqu'à 20MW, soit la consommation instantanée d'une ville moyenne de 40.000 habitants, assure la société.



Les mesures de ce plan concernent également les bureaux dont la température est désormais fixée à 19°C.



Orange précise par ailleurs que depuis le 1erseptembre 2022, l'éclairage des vitrines de toutes les boutiques d'Orange en France est éteint au maximum 30 minutes après la fermeture.





