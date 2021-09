Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : active la 4G dans des régions de Guyane information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 16:51









(CercleFinance.com) - Orange poursuit son déploiement data mobile en Guyane en activant la 4G dans plusieurs régions isolées. Le groupe vient d'activer la 4G à Kaw, Camopi, Grand-Santi et Maripasoula. La commune de Papaichton viendra compléter cette liste au cours des prochaines semaines. Pour couvrir ces zones difficiles d'accès en 4G, Orange a conclu un partenariat technologique avec Intelsat afin de déployer un service data mobile sur support satellite fiable. Une première mondiale pour le groupe Orange. ' Ce sont ainsi plus de 20 000 personnes supplémentaires qui bénéficieront des services d'internet mobile Orange en Guyane, et qui profiteront d'un accès aux usages multimédia sur terminaux mobiles compatibles ' indique le groupe.

