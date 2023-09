Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: acquisition de NEHS Digital et Xperis finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'Enovacom, sa filiale spécialisée dans l'interopérabilité des données de santé, a finalisé l'acquisition de NEHS Digital et Xperis, deux filiales du groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).



L'opérateur télécoms rappelle que NEHS Digital est un éditeur, distributeur de solutions de santé et un opérateur de services, en particulier dans l'imagerie médicale, tandis que Xperis est spécialisée dans l'interopérabilité des données de santé.



Après l'intégration de NEHS Digital et Xperis, les équipes d'Enovacom bénéficieront de l'expertise de plus de 600 professionnels de l'e-santé. Cette deuxième acquisition en deux ans confirme donc sa position parmi les leaders de l'e-santé en France.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.25%