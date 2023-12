Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: acquisition d'Expertime par Orange Business information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Orange Business annonce l'acquisition d'Expertime, société de services spécialisée dans les technologies Microsoft, pour contribuer à son ambition d'accélérer sa croissance dans les services numériques et devenir l'intégrateur réseaux et numérique de référence en Europe.



Les 165 collaborateurs d'Expertime, principalement basés en France, disposent du plus haut niveau de certifications sur les dernières technologies et solutions Microsoft dans les domaines du Cloud Public, de l'IA et de la Data.



Orange Business renforce ainsi ses équipes d'experts métiers Microsoft pour accompagner les entreprises, notamment les PME et les ETI, dans leur transition vers le Cloud Public grâce à l'expertise des équipes Expertime sur Microsoft Azure.





