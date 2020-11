Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange acquiert 54% du capital de l'opérateur Telekom Romania Communications Reuters • 09/11/2020 à 08:19









PARIS, 9 novembre (Reuters) - Orange ORAN.PA a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR). Orange paiera 268 millions d'euros, net de dette et de trésorerie et sous réserve d'ajustements usuels à la réalisation de la transaction, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ce prix correspond à une valeur d'entreprise totale de 497 millions d'euros pour 100% de TKR et pour sa base d'abonnés convergents. Cette transaction "accélérera considérablement la stratégie d'Orange de devenir l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie", a ajouté le groupe français dans un communiqué. (Nicolas Delame et Blandine Hénault)

