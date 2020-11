Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange acquiert 54% de Telekom Romania Communications pour €268 mlns Reuters • 09/11/2020 à 09:50









(Actualisé avec précisions, réaction d'OTE) PARIS, 9 novembre (Reuters) - Orange ORAN.PA a annoncé lundi la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 54% du capital de Telekom Romania Communications (TKR) pour 268 millions d'euros. Ce montant s'entend net de dette et de trésorerie et sous réserve d'ajustements usuels à la réalisation de la transaction. Il correspond à une valeur d'entreprise totale de 497 millions d'euros pour 100% de TKR et pour sa base d'abonnés convergents. Cette transaction "accélérera considérablement la stratégie d'Orange de devenir l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie", a déclaré le groupe français dans un communiqué. Orange Roumanie, qui est le premier opérateur mobile du pays, a généré en 2019 un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros. De son côté, TKR est l'un des principaux opérateurs fixes de Roumanie et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 622 millions d'euros. Orange a précisé que l'opération, qui doit être finalisée au second semestre 2021, générera d'"importantes" synergies provenant principalement de la vente croisée de services aux abonnés existants et de l'optimisation du réseau. TKR était jusqu'ici détenu à 54% par l'opérateur grec OTE et à 46% par l'État roumain. OTE, filiale de Deutsche Telekom DTEGn.DE , a indiqué que la cession de sa participation dans TKR entrait dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur le développement des réseaux 5G en Grèce. (Nicolas Delame et Blandine Hénault, avec Angeliki Koutantou à Athènes, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.40% DEUTSCHE TELEKOM XETRA +1.02%