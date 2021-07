Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : achat de TKR autorisé par l'UE sous conditions information fournie par Cercle Finance • 28/07/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé aujourd'hui avoir autorisé l'acquisition de Telekom Romania Communications (TKR) par Orange, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations. L'autorisation est subordonnée à la cession de la participation minoritaire (30%) de TKR dans Telekom Romania Mobile Communications (TRMC), concurrent direct d'Orange. Au terme de son enquête, la Commission a en effet conclu que l'opération, telle qu'initialement notifiée, aurait posé de graves problèmes de concurrence sur le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles. ' Par cette décision, et avec les engagements pris par Orange, le marché roumain des télécommunications continuera de proposer des services de communication de qualité à des prix compétitifs', assure MargretheVestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.34%