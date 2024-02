Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: accords avec BNP Paribas sur Orange Bank information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Orange et BNP Paribas annoncent avoir conclu leur négociation exclusive entamée en juin 2023, par la signature d'accords matérialisant leur collaboration, et notamment un accord de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France.



Hello bank!, la banque mobile de BNP Paribas, proposera ainsi aux clients d'Orange Bank en France une offre exclusive avec 'un parcours simplifié et un accompagnement dédié pour bénéficier de ses offres de banque au quotidien et de sa gamme complète de solutions'.



Orange Bank et BNP Paribas Personal Finance, au travers de sa marque Cetelem, ont aussi conclu un accord commercial pour accompagner les clients d'Orange Bank en Espagne, tout au long de leur transition, courant 2024, vers les solutions bancaires digitales de Cetelem.





