Orange: accord sur le déploiement de la fibre optique

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir trouvé un nouvel accord avec le Gouvernement Français portant sur la généralisation de la fibre optique à horizon 2025, accord qui sera prochainement soumis pour avis consultatif à l'ARCEP avant d'être définitivement accepté par le Gouvernement.



Sur le périmètre AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), regroupant les zones moins denses d'initiative privée du territoire, l'opérateur télécoms s'engage à rendre raccordables 1.120.000 logements supplémentaires à fin 2025.



Dans les zones très denses, Orange s'engage à poursuivre les déploiements afin de rendre raccordables plus de 300.000 logements et entreprises d'ici 2025. Enfin, il maintiendra une offre d'accès à la fibre optique à tarif social jusqu'au moins 2027.





